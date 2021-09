Maltratta e tenta di investire l’ex | arrestata 47enne

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Citofonate in piena notte, untivo diconvivente e anche un’aggressione alla nuova compagna. Con l’accusa dimenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate, i carabinieri di Augusta (Siracusa) hanno arrestato una donna di 47 anni. Il gip di Siracusa ha disposto gli arresti domiciliari. La donna in più occasioni ha minacciato e aggreditocompagno, lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, si è appostata davanti all’abitazione deled ha insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne. Documentato anche untivo di investimento dell’uomo e l’aggressione alla sua nuova compagna. L'articolo proviene da Italia Sera.

