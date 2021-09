“Mafalda”, 57 anni fa iniziava la storia del famoso fumetto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio nell’Argentina degli anni 60?. Parleremo di fumetti, bambine irriverenti e di un successo mondiale. Il 29 settembre 1964 veniva pubblicato per la prima volta un famoso fumetto. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Mafalda” di Quino Era il 27 settembre 1964 quando Joaquìn Lavado, in arte Quino, pubblicò su un giornale argentino la prima striscia di “Mafalda”. È un fumetto divenuto poi famoso in tutto il mondo , oggetto di serie animate ed un lungometraggio nel 1982. E’ stato pubblicato anche in Italia dove ricordiamo un volume con prefazione di Umberto Eco che paragonò questo fumetto a Charlie Brown di Charles M. Schulz. Mafalda , chi è il personaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio nell’Argentina degli60?. Parleremo di fumetti, bambine irriverenti e di un successo mondiale. Il 29 settembre 1964 veniva pubblicato per la prima volta un. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “” di Quino Era il 27 settembre 1964 quando Joaquìn Lavado, in arte Quino, pubblicò su un giornale argentino la prima striscia di “”. È undivenuto poiin tutto il mondo , oggetto di serie animate ed un lungometraggio nel 1982. E’ stato pubblicato anche in Italia dove ricordiamo un volume con prefazione di Umberto Eco che paragonò questoa Charlie Brown di Charles M. Schulz., chi è il personaggio ...

