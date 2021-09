Luna Park, la serie italiana che non convince (Di mercoledì 29 settembre 2021) Debutta il 30 settembre Luna Park, nuova serie italiana targata Netflix che trasporta lo spettatore nell'Italia del dopoguerra, tra Luna Park scintillanti e segreti di famiglia in una Roma che richiama Fellini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Debutta il 30 settembre, nuovatargata Netflix che trasporta lo spettatore nell'Italia del dopoguerra, trascintillanti e segreti di famiglia in una Roma che richiama Fellini

Advertising

diconodioggi : RT @PatriziaTenda: New York, 29 settembre 1936 a Marianne Moore Spero che Coney Island non sia stata una delusione. Continuo a vedere il be… - PatriziaTenda : New York, 29 settembre 1936 a Marianne Moore Spero che Coney Island non sia stata una delusione. Continuo a vedere… - fonsoaca97 : RT @RDigitaleit: Nuova produzione italiana in uscita su Netflix dal 30 Settembre 2021, stiamo parlando di Luna Park, serie TV creata e scri… - SerieTvserie : Luna Park, parlano il cast e la creatrice della nuova serie tv Netflix (che s’ispira più a Frozen che a L’Amica Gen… - andreafrancesco : RT @badtasteit: #LunaPark (prima stagione): la recensione -