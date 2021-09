Lulù Selassié | un fidanzato fuori dal GF Vip 6? Tutti convinti dopo quello che si è sentito nella Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Da quando è iniziato il GF Vip 6 la complicità trae Manuel Bortuzzo cresce giornogiorno, ma a frenare gli animi è stato proprio giovane nuotatore che nell’ultima puntata del reality ha rivelato ad Alfonso Signorini di non volerci andare molto piano. “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”. E come se queste parole più che esplicite non bastassero, nelle ultime ore un gesto di lui nei confronti di, che per la cronaca ha fatto infuriare i telespettatori, ha reso quelle frasi ancora più incisive. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha dato una risposta ...