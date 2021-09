Lulù e Clarissa Selassié prima della chirurgia: ecco le foto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lulù e Clarissa Selassié sono le sorelle minori di Jessica, la Principessa che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza e che ora si trova insieme a loro al Grande Fratello Vip. Le due – che sono le piccoline di casa – hanno rispettivamente 23 e 19 anni ed una passione in comune: le punturine di acido ialuronico alle labbra. A mettere in evidenza questa loro passione è stato proprio MTV che in tempi non sospetti le ha immortalate durante le registrazioni di Riccanza, quando loro sorella partecipava in qualità di protagonista. Sono passati quattro anni (era il 2017) ed a quel tempo Lulù aveva 19 anni, mentre Clarissa solo 15. Sono cresciute, hanno cambiato look, sono diventate più grandi e le loro labbra sono…. gonfiate. Anche al Grande Fratello Vip le due hanno parlato apertamente di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 settembre 2021)sono le sorelle minori di Jessica, la Principessa che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza e che ora si trova insieme a loro al Grande Fratello Vip. Le due – che sono le piccoline di casa – hanno rispettivamente 23 e 19 anni ed una passione in comune: le punturine di acido ialuronico alle labbra. A mettere in evidenza questa loro passione è stato proprio MTV che in tempi non sospetti le ha immortalate durante le registrazioni di Riccanza, quando loro sorella partecipava in qualità di protagonista. Sono passati quattro anni (era il 2017) ed a quel tempoaveva 19 anni, mentresolo 15. Sono cresciute, hanno cambiato look, sono diventate più grandi e le loro labbra sono…. gonfiate. Anche al Grande Fratello Vip le due hanno parlato apertamente di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Clarissa GRANDE FRATELLO VIP 2021, NOMINATI E PAGELLE/ Cipriani e la proposta al fidanzato ...come Nicola hanno bisogno di ascoltare storie di rinascita e rivincita come quella di Clarissa. ...della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021 Si torna a parlare anche di Manuel Bortuzzo e Lulù ...

Principesse Hailé Selassié prima e dopo la chirurgia plastica: le Clarissa , la più giovane, 19 anni, afferma di essere molto ironica, diretta e più matura rispetto ... In molti, in particolar modo, si erano soffermati su Lulù , protagonista del primo flirt dello show ...

