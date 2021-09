Luigi De Luca, tragico epilogo: chi era il giovane scomparso trovato morto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luigi De Luca si era allontana dalla sua casa di Sant’Anastasia. Inutili gli appelli lanciati sul web che ora lo commemora Luigi De Luca (Facebook)Lunedì scorso Luigi De Luca, 24 anni, era uscita dalla propria abitazione di via Dante Alighieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il giovane aveva detto che sarebbe tornato presto ma ciò purtroppo non è mai avvenuto. Le ricerche sono cominciate appena la famiglia ha allertato le forze dell’ordine poi il tragico epilogo con il ritrovamento del suo corpo in un terreno poco distante da casa. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Ancora ignote le modalità della morte e non si esclude che si sia trattato di suicidio. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)Desi era allontana dalla sua casa di Sant’Anastasia. Inutili gli appelli lanciati sul web che ora lo commemoraDe(Facebook)Lunedì scorsoDe, 24 anni, era uscita dalla propria abitazione di via Dante Alighieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Ilaveva detto che sarebbe tornato presto ma ciò purtroppo non è mai avvenuto. Le ricerche sono cominciate appena la famiglia ha allertato le forze dell’ordine poi ilcon il ritrovamento del suo corpo in un terreno poco distante da casa. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Ancora ignote le modalità della morte e non si esclude che si sia trattato di suicidio. POTREBBE ...

Advertising

cagliaripad : Conservatorio di Cagliari, per lo spettacolo ‘Luigi’ anche Luca Ward - infoitinterno : matteo salvini luca morisi luigi di maio - L'Espresso - antonia_sinisi : RT @FilcaCisl: #Salerno, tutto pronto per la nuova sede della Filca. La 'Casa dei lavoratori' sarà inaugurata venerdi 1° ottobre, saranno p… - carteinregola : Giovedì 30 settembre alle 16 #ElezioniRoma2021: i candidati Presidente #VIIMunicipio diretta FB pagina… - stefano07169322 : RT @FilcaCisl: #Salerno, tutto pronto per la nuova sede della Filca. La 'Casa dei lavoratori' sarà inaugurata venerdi 1° ottobre, saranno p… -