Lugo | ricettazione e detenzione abusiva di armi | denunciato

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 settembre 2021)– Le Fiamme Gialle della Tenenza dihannoun soggetto italiano, residente a, trovato in possesso di una rivoltella calibro 6 mm, oltre 60 munizioni, di cui una da guerra, di diverso calibro e una pistola ad aria compressa. Nello specifico, i Finanzieri sulla base di una segnalazione e di un successivo riscontro informativo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un cinquantenne italiano nel corso della quale hanno rinvenutoe munizioni in parte occultate all’interno di un doppio fondo di un armadio, tutte illegalmente detenute, in assenza della prescritta autorizzazione di polizia. La parte nell’immediatezza dichiarava che si trattava divecchie in passato usate dal padre anche per cacciare. In ogni caso il materiale ...