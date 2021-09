Luce dei tuoi occhi seconda puntata: trama e anticipazioni 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luce DEI tuoi occhi seconda puntata. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 29 settembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Luce dei tuoi occhi seconda puntata. Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Emma racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza, divenendo suo complice nella ricerca di Alice. Enrico ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)DEI. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 29la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGdei. Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Emma racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza, divenendo suo complice nella ricerca di Alice. Enrico ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il direttore dell'@IEA @fbirol ha dichiarato che le politiche verdi non sono responsabili dei recenti aumenti dei prezz… - maurimilano78 : Sono in un ex manicomio adibito ad ambulatori per vedere dei lavori . Nei sotterranei, dove non va la luce, questo… - GretaSalve : L'aumento delle bollette gas e luce porta con sé una duplice rottura di coglioni. Oltre al salasso anche lo scatena… - ClaudiaCurti5 : RT @AntScibilia: Dal 1 di Ottobre il costo per le famiglie italiane e per le attività produttive di luce e gas aumenterà del 30% e del 14%… -