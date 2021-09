Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla seconda puntata nel dettaglio. trama Secondo le anticipazioni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladidei, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sullanel dettaglio.Secondo le...

