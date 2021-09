Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Valentina, una delle ballerine dell'accademia di danza, è vittima di un grave incidente e tutti i sospetti si concentrano su Emma: l'étoile è rientrata a Vicenza - dopo che una lettera anonima ha riaperto un'antica ferita - ed è stata l'ultima ad avere con la ragazza un'accesa discussione. Arriva del tutto inaspettato il primo colpo di scena in Luce dei tuoi occhi, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, un melò thriller in piena regola ambientato a Vicenza e diretto da Fabrizio Costa. Il risultato del dna darà ad Emma la risposta che cerca? E che fine ha fatto Valentina? Ecco cos'accadrà nella seconda puntata in onda mercoledì 29 settembre. Luce dei tuoi occhi, le anticipazioni della ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 settembre 2021) Valentina, una delle ballerine dell'accademia di danza, è vittima di un grave incidente e tutti i sospetti si concentrano su Emma: l'étoile è rientrata a Vicenza - dopo che una lettera anonima ha riaperto un'antica ferita - ed è stata l'ultima ad avere con la ragazza un'accesa discussione. Arriva del tutto inaspettato il primo colpo di scena indei, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, un melò thriller in piena regola ambientato a Vicenza e diretto da Fabrizio Costa. Il risultato del dna darà ad Emma la risposta che cerca? E che fine ha fatto Valentina? Ecco cos'accadrà nellain onda mercoledì 29 settembre.dei, le...

