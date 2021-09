Luce dei tuoi occhi anticipazioni: trama della seconda puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per la grande gioia del pubblico appassionato di fiction e serie televisive, Canale5 continua con la trasmissione di un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricerca della verità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima. Luce dei tuoi occhi con Anna Valle ad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale, torna in onda per la seconda volta mercoledì 29 settembre 2021 ovviamente sempre su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa. Le anticipazioni del secondo episodio di stagione. Luce dei tuoi occhi: la seconda puntata di mercoledì 29 settembre 2021 Il mercoledì per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per la grande gioia del pubblico appassionato die serie televisive, Canale5 continua con la trasmissione di un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricercaverità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima.deiconad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale, torna in onda per lavolta mercoledì 29 settembre 2021 ovviamente sempre su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa. Ledel secondo episodio di stagione.dei: ladi mercoledì 29 settembre 2021 Il mercoledì per ...

