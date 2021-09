Luce dei tuoi occhi: anticipazioni terza puntata (Di mercoledì 29 settembre 2021) , che andrà in onda martedì 5 ottobre e non mercoledì 6 ottobre Luce dei tuoi occhi: continua la disperata ricerca della figlia creduta morta di Emma Conti. Etoile della danza internazionale, Emma è tornata a Vicenza, la sua città natale, dopo aver ricevuto una strana lettera anonima. La figlia, creduta morta da 16 anni, stando alla lettera sarebbe ancora viva e si troverebbe proprio a Vicenza nel corpo di ballo della scuola di danza della mamma di Emma. La donna è così tornata a casa. Nella speranza di trovare la ragazza ormai adolescente, ha così scelto per una coreografia speciale un gruppo di cinque ragazze con cui lavorare; tutte nate più o meno nello stesso periodo di Alice (la figlia della ballerina) e ognuna con una storia particolare alle spalle. Una di loro, Valentina, dopo aver scoperto la verità sulla ricerca di ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) , che andrà in onda martedì 5 ottobre e non mercoledì 6 ottobredei: continua la disperata ricerca della figlia creduta morta di Emma Conti. Etoile della danza internazionale, Emma è tornata a Vicenza, la sua città natale, dopo aver ricevuto una strana lettera anonima. La figlia, creduta morta da 16 anni, stando alla lettera sarebbe ancora viva e si troverebbe proprio a Vicenza nel corpo di ballo della scuola di danza della mamma di Emma. La donna è così tornata a casa. Nella speranza di trovare la ragazza ormai adolescente, ha così scelto per una coreografia speciale un gruppo di cinque ragazze con cui lavorare; tutte nate più o meno nello stesso periodo di Alice (la figlia della ballerina) e ognuna con una storia particolare alle spalle. Una di loro, Valentina, dopo aver scoperto la verità sulla ricerca di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la fiction #LuceDeiTuoiOcchi con protagonisti #AnnaValle e… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - vzoRealmuto : @giovaniM5S Il prossimo referendum sarà a favore dei parlamentari per non pagare luce e gas. - LorenzoMainieri : Luce dei tuoi occhi: alle 21:20 su Canale Cinque -