Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni terza puntata di martedì 5 ottobre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luce dei Tuoi Occhi - Anna Valle e Giuseppe Zeno E’ Fabrizio Costa il regista di Luce dei Tuoi Occhi, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da RTI con Banijay Studios e scritta da Eleonora Fiorini e Davide Sala. Con alle spalle diversi prodotti televisivi, tra i quali Don Matteo, Rosso San Valentino, Scomparsa e numerosi titoli della serie Purché Finisca Bene, Costa dirige stavolta le sei prime serate che racconteranno la storia di Emma (Anna Valle), il suo incontro con Enrico (Giuseppe Zeno) e la disperata ricerca della figlia che credeva perduta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di episodio in episodio. Dopo la scoperta sul suo passato Davide si allontana da Luisa. Emma si avvicina con cautela ad Enrico e l’attrazione tra i due è palese; ma quando ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)dei- Anna Valle e Giuseppe Zeno E’ Fabrizio Costa il regista didei, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da RTI con Banijay Studios e scritta da Eleonora Fiorini e Davide Sala. Con alle spalle diversi prodotti televisivi, tra i quali Don Matteo, Rosso San Valentino, Scomparsa e numerosi titoli della serie Purché Finisca Bene, Costa dirige stavolta le sei prime serate che racconteranno la storia di Emma (Anna Valle), il suo incontro con Enrico (Giuseppe Zeno) e la disperata ricerca della figlia che credeva perduta. A seguire tutte le, aggiornate di episodio in episodio. Dopo la scoperta sul suo passato Davide si allontana da Luisa. Emma si avvicina con cautela ad Enrico e l’attrazione tra i due è palese; ma quando ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - Dansai75 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la fiction #LuceDeiTuoiOcchi con protagonisti #AnnaValle e #Giuseppe… - Vallina84s : @faberskj Più giochi di luce stasera che a un concerto dei Coldplay. - a_alessandrino : La crisi dei consumi su gas e luce colpisce anche Bezos. #PrimeVideo -