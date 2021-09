“Luce Dei Tuoi Occhi”, anticipazioni puntata del 29 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) La seconda puntata della serie tv Luce dei Tuoi Occhi andrà in onda stasera mercoledì 29 settembre a partire dalle 21:30 su Canale 5 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Infinity. Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni seconda puntata in onda stasera 29 settembre su Canale 5 Luisa sospetta che nell’incidente a Valentina sia coinvolta Emma. Anche Enrico intuisce che Luisa ha qualcosa da nascondere, ma Emma non è ancora pronta a fidarsi di lui. La serie è ambientata a Vicenza, in un’affascinante accademia di danza. Anna Valle è Emma Conti, étoile internazionale che vive a New York e che ha lasciato la sua città da ragazza per provare a dimenticare la morte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) La secondadella serie tvdeiandrà in onda stasera mercoledì 29a partire dalle 21:30 su Canale 5 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Infinity.deisecondain onda stasera 29su Canale 5 Luisa sospetta che nell’incidente a Valentina sia coinvolta Emma. Anche Enrico intuisce che Luisa ha qualcosa da nascondere, ma Emma non è ancora pronta a fidarsi di lui. La serie è ambientata a Vicenza, in un’affascinante accademia di danza. Anna Valle è Emma Conti, étoile internazionale che vive a New York e che ha lasciato la sua città da ragazza per provare a dimenticare la morte di ...

