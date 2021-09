Luce dei tuoi occhi anticipazioni 29 settembre 2021, Emma nasconde un segreto? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella puntata di Luce dei tuoi occhi, che andrà in onda questa sera mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21:30 su Canale 5, scopriamo che Emma non ha voluto rivelare a Luisa il contenuto del discorso che aveva avuto con Valentina prima dell’incidente e che aveva causato una discussione tra di loro. Enrico nel frattempo sembra essere disposto ad aiutare l’etoile di danza, ma ancora non riesce a capire se la donna sta nascondendo qualcosa oppure è sincera quando dice di non essere assolutamente responsabile di quello che è successo alla ragazza. nel corso dell’episodio Emma racconterà quello che è successo solamente a Luca, il quale sarà l’unico a conoscere la verità su quella sera. Trame di Luce dei tuoi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella puntata didei, che andrà in onda questa sera mercoledì 29alle ore 21:30 su Canale 5, scopriamo chenon ha voluto rivelare a Luisa il contenuto del discorso che aveva avuto con Valentina prima dell’incidente e che aveva causato una discussione tra di loro. Enrico nel frattempo sembra essere disposto ad aiutare l’etoile di danza, ma ancora non riesce a capire se la donna stando qualcosa oppure è sincera quando dice di non essere assolutamente responsabile di quello che è successo alla ragazza. nel corso dell’episodioracconterà quello che è successo solamente a Luca, il quale sarà l’unico a conoscere la verità su quella sera. Trame didei...

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - Alberto63Al : ' C'era in lei la giovinezza vittoriosa, la vita e quasi la divinità di un'ebe; intorno a lei fluttuava quell'atmos… - QuiMediaset_it : RT @TeleConsiglio: È tornata la grande fiction italiana su Canale 5 e oggi ci tengo particolarmente a ricordarvi il secondo appuntamento co… - SHIN_Fafnhir : RT @MaestroSMorra: @ElioLannutti @fattoquotidiano Recuperare il potere di acquisto dei pensionati con i nuovi aumenti di gas luce ecc. redi… -