Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021: ecco il programma, Alba Rohrwacher tra gli ospiti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alba Rohrwacher, Aleksandr Sokurov, Silvio Orlando, Lodo Guenzi e l'omaggio a Nino Manfredi, nei cento anni dalla nascita: i protagonisti e gli eventi del Lucca Film Festival e Europa Cinema edizione 2021. La masterclass e il premio alla carriera al regista russo Aleksandr Sokurov; gli attori Silvio Orlando e Alba Rohrwacher; gli incontri con Lodo Guenzi (al suo debutto Cinematografico) e con il cineasta Michelangelo Frammartino, he presenterà il suo Film Il Buco, la reunion del cast Mediterraneo di Gabriele Salvatores a 30 anni dall'uscita e l'omaggio a Nino Manfredi ai 100 anni della sua nascita tra Film documentari e incontri. Sono alcuni dei momenti clou e degli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021), Aleksandr Sokurov, Silvio Orlando, Lodo Guenzi e l'omaggio a Nino Manfredi, nei cento anni dalla nascita: i protagonisti e gli eventi deledizione. La masterclass e il premio alla carriera al regista russo Aleksandr Sokurov; gli attori Silvio Orlando e; gli incontri con Lodo Guenzi (al suo debuttotografico) e con il cineasta Michelangelo Frammartino, he presenterà il suoIl Buco, la reunion del cast Mediterraneo di Gabriele Salvatores a 30 anni dall'uscita e l'omaggio a Nino Manfredi ai 100 anni della sua nascita tradocumentari e incontri. Sono alcuni dei momenti clou e degli ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021: ecco il programma, Alba Rohrwacher tra gli ospiti… - controradio : ?? 'Lucca Film Festival e Europa Cinema', 17ma edizione - intoscana : L'edizione 2021 di @LuccaFilmFest e Europa Cinema porta in Toscana star e volti noti del #cinema italiano e interna… - CristinaPuccine : Passerella di vip in città per l'edizione 2021 del Lucca Film Festival e Europa cinema - Luccaindiretta - PIERTOFFOLETTI : Lucca film festival, in San Cristoforo il 'red carpet' di Pier Toffoletti - Luccaindiretta -