Luca Morisi | indagato anche uno dei ragazzi rumeni fermati

(Di mercoledì 29 settembre 2021) dalle forze dell’ordine per un semplice controllo di routine Il casosi allarga e oltre all’ex guru della comunicazione della Lega è stato iscritto nel registro degli indagatiuno deidalla polizia e che ha dato avvio all’intera vicenda. L’accusa per il rumeno è la stessa mossa a, cessione di stupefacenti. I fatti contestati risalgono allo scorso 14 agosto, dove i due giovani avrebbero preso parte ad una festa nella villa di. A questo incontro oltre loro due e, avrebbe preso parte un quarto uomo, un italiano di 5o anni, la cui identità è tutt’ora non conosciuta. I due, inoltre, hanno ammesso, appenadalle forze dell’ordine, ...

meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - repubblica : Caso Morisi, Salvini contro l'informazione: 'Schifezza mediatica, chi ridara' la dignita' a Luca?' - a_padellaro : Quando Morisi saprà riprendere il controllo della sua vita sarebbe importante conoscere una sua riflessione sul pot… - Luca_zone : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; I tre ragazzini che hanno partecipato al festino a casa di Morisi erano i nipoti di Mubarak - digitaliano : @marioadinolfi ...Con cui hanno fregato Luca Morisi... Ascolta genio, ma chi avrebbe fregato il Morisi? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Morisi

Con un pragmatismo nordico che lo porta a esprimere stima pere anzi ad alzare pesanti sospetti su tempi e modi dell' indagine Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ...La vicenda ditenta il Pd : è il momento di spingere Matteo Salvini fuori dal governo. L'intervista di Peppe Provenzano , vicesegretario dem, a Repubblica da questo punto di vista è più che indicativa. ...Gaia Tortora inchioda Alessandro Di Battista : “Spetta alla magistratura, non a te. Su Uggetti non ricordi?”. Giustizia, giustizialismo ...“Attacco alla Lega a cinque giorni dalle elezioni”. Le parole con cui Matteo Salvini ha spiegato la genesi dell’inchiesta che ha colpito il suo ex guru social Luca Morisi non sono piaciute (eufemismo) ...