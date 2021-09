Love Life 2: il trailer della serie antologica di HBO Max (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 28 ottobre arriverà Love Life 2 sugli schermi di HBO Max e il trailer regala nuove anticipazioni sulla storia al centro degli episodi. Love Life 2 arriverà sugli schermi di HBO Max il 28 ottobre e il trailer regala le prime anticipazioni riguardante la nuova storia al centro delle puntate. Il video mostra infatti il protagonista Marcus che è reduce da un divorzio e si ritrova alle prese nuovamente con il mondo degli appuntamenti e della ricerca dell'amore, oltre ad avere una crisi di identità causata dai cambiamenti avvenuti nella sua vita. La seconda stagione di Love Life sarà composta da dieci puntate e ha come protagonista l'attore William Jackson Harper nel ruolo di Marcus Watkins che, dopo al fine del suo matrimonio, … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 28 ottobre arriverà2 sugli schermi di HBO Max e ilregala nuove anticipazioni sulla storia al centro degli episodi.2 arriverà sugli schermi di HBO Max il 28 ottobre e ilregala le prime anticipazioni riguardante la nuova storia al centro delle puntate. Il video mostra infatti il protagonista Marcus che è reduce da un divorzio e si ritrova alle prese nuovamente con il mondo degli appuntamenti ericerca dell'amore, oltre ad avere una crisi di identità causata dai cambiamenti avvenuti nella sua vita. La seconda stagione disarà composta da dieci puntate e ha come protagonista l'attore William Jackson Harper nel ruolo di Marcus Watkins che, dopo al fine del suo matrimonio, …

