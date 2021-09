Love is in the Air, anticipazioni oggi 29 settembre: Eda lotterà per Serkan (Di mercoledì 29 settembre 2021) anticipazioni della puntata di mercoledì 29 settembre di Love is in the Air, terza puntata della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Serkan si presenta alla Art Life e non si ricorda più di Eda: crede che la sua fidanzata sia ancora Selin. Eda è disperata, ma è decisa a non mollare. Vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Serkan sta bene è ricomparso alla Art Life, ma non ricorda nulla dell’ultimo anno. Quindi non sa chi sia Eda, e neppure Melo e Ceren. Non solo. ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021)della puntata di mercoledì 29diis in the Air, terza puntata della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul?si presenta alla Art Life e non si ricorda più di Eda: crede che la sua fidanzata sia ancora Selin. Eda è disperata, ma è decisa a non mollare. Vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap?sta bene è ricomparso alla Art Life, ma non ricorda nulla dell’ultimo anno. Quindi non sa chi sia Eda, e neppure Melo e Ceren. Non solo. ...

