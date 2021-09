Love is in the air, anticipazioni 30 settembre: un aiuto per Serkan (Di mercoledì 29 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata giovedì 30 settembre. Aydan rassicura Serkan, cosa farà per la sua memoria. Serkan BolatSerkan è vivo, sopravvissuto all’incidente aereo che ha distrutto il suo jet privato mentre volava in Italia. Due mesi dopo quel tragico giorno lo abbiamo visto in un bosco in una piccola casa isolata insieme ad una donna misteriosa che si è presa cura di lui negli ultimi tempi. Si tratta di Selin, la sua ex fidanzata. L’architetto ha dimenticato Eda, ha ascoltato dalle parole di Selin ciò che è successo nell’ultimo anno, ma non riesce a ricordare nulla. La sua memoria è tornata ad un anno prima, quando era ancora fidanzato con Selin. Qualche ricordo gli torna in mente come un breve lampo, non è abbastanza per riacquisire la ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 settembre 2021)is in the air: prossima puntata giovedì 30. Aydan rassicura, cosa farà per la sua memoria.Bolatè vivo, sopravvissuto all’incidente aereo che ha distrutto il suo jet privato mentre volava in Italia. Due mesi dopo quel tragico giorno lo abbiamo visto in un bosco in una piccola casa isolata insieme ad una donna misteriosa che si è presa cura di lui negli ultimi tempi. Si tratta di Selin, la sua ex fidanzata. L’architetto ha dimenticato Eda, ha ascoltato dalle parole di Selin ciò che è successo nell’ultimo anno, ma non riesce a ricordare nulla. La sua memoria è tornata ad un anno prima, quando era ancora fidanzato con Selin. Qualche ricordo gli torna in mente come un breve lampo, non è abbastanza per riacquisire la ...

