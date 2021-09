Love is in the Air Anticipazioni 30 settembre 2021: Aydan festeggia Serkan, ma… (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Aydan organizza una festa per Serkan, ma ha intenzione di costringerlo a vedere uno specialista per la sua memoria. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vediamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5.organizza una festa per, ma ha intenzione di costringerlo a vedere uno specialista per la sua memoria.

Advertising

MediasetPlay : Ecco l’anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Med… - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - Vin_Spinola : @RadioRock106e6 Una?!? La prima che mi viene in mente, In the name of love, U2!!! - share_the_love_ : RT @scvrpion: ??WOMP FOLLOW TRICK?? Retweet se vuoi aumentare i tuoi followers segui tutti quelIi che ritwittano segui quelli che ti seguira… -