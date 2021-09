L’Ordine convoca il pediatra accusato di diffondere il verbo no-vax. E lui risponde: «Vaccini solo per interesse economico» (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Ordine dei medici si appresta a convocare il primo pediatra ligure per il quale potrebbe essere aperto un procedimento: Stefano Gandus, 67 anni, già destinatario delle lettere di Asl3 in quanto non vaccinato, è accusato da due esposti di diffondere il verbo no vax. L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 settembre 2021)dei medici si appresta are il primoligure per il quale potrebbe essere aperto un procedimento: Stefano Gandus, 67 anni, già destinatario delle lettere di Asl3 in quanto non vaccinato, èda due esposti diilno vax. L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

