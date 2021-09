Locatelli (Cts): «La terza dose ai sani e giovani? Non è scontata. Covid è quarta causa di morte in Italia» (Di mercoledì 29 settembre 2021) La terza dose del vaccino contro il Coronavirus non sarà per tutti. Lo dice il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli a margine del Meet in Italy for Life Sciences di Genova. «Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose», spiega Locatelli. «È stato detto chiaramente anche dall’Agenzia europea del farmaco e dallo stesso Oms, non dimenticandoci che abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura per quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa in termini di coloro che hanno ricevuto l’immunizzazione» rispetto al nostro Paese, aggiunge. Per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladel vaccino contro il Coronavirus non sarà per tutti. Lo dice il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Francoa margine del Meet in Italy for Life Sciences di Genova. «Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggettiè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una», spiega. «È stato detto chiaramente anche dall’Agenzia europea del farmaco e dallo stesso Oms, non dimenticandoci che abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura per quei Paesi a basso e medio reddito dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa in termini di coloro che hanno ricevuto l’immunizzazione» rispetto al nostro Paese, aggiunge. Per ...

