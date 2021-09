Locatelli | “Chiesa può diventare un fenomeno Vittoria ottenuta col cuore”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Manuel, centrocampista della Juventus, ha parlato così a JTV dopo il successo all’Allianz Stadium contro il Chelsea in Champions League: “Oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande battaglia. E’ stata una bellacol. Adesso dobbiamo continuare così.Zero gol incassati? Abbiamo difensori forti, ma tutto dipende dal lavoro collettivo. I due Fede davanti (Bernardeschi e, ndr) ci hanno aiutato tantissimo nel lavoro sporco.? Un giocatore forte, con grandi margini di miglioramento. Puòun”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Juventus (4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (37' st Chiellini),, Rabiot (32' st McKennie); Cuadrado, Bernardeschi (19' st Kulusevski),(32' st ...ha parlato a JuventusTV dopo il successo della Juventus contro il Chelsea: ecco le dichiarazioni del centrocampista Manuelha parlato ai microfoni di Juventus TV. Ecco il suo commento dopo Juve Chelsea. PARTITA ...Chiesa mette la firma sull'impresa, la Juve batte i campioni d’Europa in carica del Chelsea: allo Stadium finisce 1-0, i bianconeri si portano al primo posto del girone in solitaria. Allegri può sorri ...Manuel Locatelli è intervenuo ai microfoni di Prime Video: Le tue emozioni. Cosa si prova a vincere contro il Chelsea Campione d'Europa? "Più che altro in queste partite ...