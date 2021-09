Lo zio di Saman rifiuta estradizione, in tribunale nega accuse (Di mercoledì 29 settembre 2021) Danish Hasnain, lo zio di Saman, uccisa lo scorso 30 aprile a Novellara, dice che è tutto falso 'forse qualcuno mi ha visto?', sostiene davanti al giudice. Il 20 ottobre la seconda udienza Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Danish Hasnain, lo zio di, uccisa lo scorso 30 aprile a Novellara, dice che è tutto falso 'forse qualcuno mi ha visto?', sostiene davanti al giudice. Il 20 ottobre la seconda udienza

