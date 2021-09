Lo stile austriaco di Schneiders sbarca nel cuore di Milano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il quadrilatero della moda milanese acquista un altro brand. Due settimane fa,Salzburg ha infatti aperto il suo primo flagship store italiano in via Rossari, a due passi da Montenapoleone. «Cercavamo uno spazio che si collocasse nelle vie del lusso ma al tempo stesso volevamo una posizione che fosse meno ostentatoria e potesse così corrispondere al concetto dell’understatement che è nel dna di» ha raccontato Jacopo Modica, responsabile - insieme al fratello Gianni - dell’apertura del nuovo punto vendita grazie all’iniziativa di ModicaSalzburg vanta una storia lunga 75 anni. La prima fabbrica di cappotti Schneider apre infatti a Salisburgo appena un anno dopo la fine del secondo conflitto mondiale e negli anni diventa un punto di riferimento per l’outdoor, dalle giacche in ...

