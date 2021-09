Lo Spartak Mosca non è l’ultima delle squadre, anche se fin qui i risultati sono stati deludenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non bisogna farsi ingannare dallo zero nella classifica del girone. Luciano Spalletti l’ha ribadito durante la conferenza stampa, spiegando a tutti il modo rocambolesco in cui lo Spartak Mosca ha perso in casa contro il Legia Varsavia. anche perché i dati effettivamente supportano la visione dell’allenatore: i russi hanno concluso di più (23-7), centrando più volte lo specchio (3-2), hanno avuto più possesso palla (52-48%), hanno effettuato più passaggi (469-431), risultando anche più precisi (81-78%) e hanno battuto più calci d’angolo (6-3). I numeri spesso non dicono tutto nel calcio, ma questi perlomeno servono a farsi un’idea di come sia andata la gara, finita con l’esito meno probabile. anche perché c’è un po’ di curiosità nei confronti dello Spartak Mosca che ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non bisogna farsi ingannare dallo zero nella classifica del girone. Luciano Spalletti l’ha ribadito durante la conferenza stampa, spiegando a tutti il modo rocambolesco in cui loha perso in casa contro il Legia Varsavia.perché i dati effettivamente supportano la visione dell’allenatore: i russi hanno concluso di più (23-7), centrando più volte lo specchio (3-2), hanno avuto più possesso palla (52-48%), hanno effettuato più passaggi (469-431), risultandopiù precisi (81-78%) e hanno battuto più calci d’angolo (6-3). I numeri spesso non dicono tutto nel calcio, ma questi perlomeno servono a farsi un’idea di come sia andata la gara, finita con l’esito meno probabile.perché c’è un po’ di curiosità nei confronti delloche ha ...

