Liverpool, raro cervo bianco fatto fuori dalla polizia: "Pericoloso per il traffico" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 sett – fatto secco in strada perché intralcia il traffico: questa la fine a Liverpool per un raro cervo bianco. Liverpool, cervo bianco ucciso in mezzo alla strada Il raro cervo bianco di Liverpool è stato cruentemente abbattuto in strada perché Pericoloso per automobilisti e pedoni. L'animale, nella notte, si era spinto fino alla città di Bootle, vicino Liverpool. Una volta giorno, è stato avvistato e ripreso mentre vagava per i viali della città, ed è subito scattato l'allarme. Ecco che è quindi arrivata la polizia, mettendosi sulle tracce del cervo bianco e finendo con ...

