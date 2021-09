LIVE – Zorya Luhansk-Roma | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La, dopo l’ottimo esordio stagionale, vuole proseguire su questa strada anche contro lonel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conferece League 2021/2022. Nella giornata odierna, mercoledì 29 settembre, il tecnico giallorosso Josè, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Fantacalciok : Zorya – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Zorya

Le probabili formazioni di- Roma(4 - 4 - 2) : Matsapura; Snurnitsyn, Cvek, Vernydub, Khomchenovskiy; Kochergin, Nazaryna, Buletsa, Gromov; Sayyadmanesh, Kabaev. Allenatore: Skrypnyk ...MladenovCLASSIFICA GRUPPO C: Roma, CSKA Sofia, Bodo/Glimt eLa partita Zorya - Roma del 30 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo C di Conference League ...Guarda Campionato ucraino event: SC Dnipro-1 - Zorya Luhansk live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.