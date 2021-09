LIVE – Piacenza-Legnago 1-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 55? – Altro cambio. Bobb lascia il posto a Suljic. 50? – Continua a spingere il, adesso a sinistra con Giordano. Pallone in mezzo per ...

PiacenzaPress : LIVE Piacenza-Legnago 1-0 dopo i primi 45' - PiacenzaPress : Piacenza – Legnago, LIVE dalle 21:00 - PiacenzaPress : Piacenza – Legnago, LIVE dalle 21:00 - PiacenzaPress : LIVE Padova-Fiorenzuola: fischio d'inizio alle 20.30. Le probabili formazioni - PiacenzaPress : LIVE Padova-Fiorenzuola: fischio d'inizio alle 20.30. Le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Piacenza

DIRETTA TRENTO MANTOVA (RISULTATO2 - 1): MILILLO DIMEZZA LO SVANTAGGIO Trento e Mantova rientrano negli spogliatoi per l'... Diretta/ Mantova(risultato finale 2 - 1): la decide De Cenco ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Padova vince ...30 Trento Mantova 2 - 0 ore 21:00 Albinoleffe Feralpisalò 0 - 0 ore 21:00Legnago Salus 0 -...Diretta Piacenza Legnago Salus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.La diretta live di Piacenza-Legnago, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante ...