LIVE Italia-Usa 3-0, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: le azzurre demoliscono le statunitensi e volano in finale! (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.33: L'appuntamento è per domani notte, sempre alle 3: finale per l'oro tra Italia e Russia. Grazie per averci seguito e buonanotte 4.31: Ituma chiude come ieri nei quarti, da top scorer con 22 punti all'attivo, 13 punti per Viscioni e 8 per Acciarri. In casa Usa l'unica in doppia cifra è la banda Wucherer con 15 punti 4.29: Un successo netto, se si esclude il primo set, e meritato per la formazione azzurra che ha giocato meglio in tutti i fondamentali, tranne la ricezione con qualche sofferenza di troppo sulle ficcanti battute avversarie. Bene a muro soprattutto nei primi due set, bene in attacco con Ituma che ha giocato una partita in crescendo ed è stata decisiva da metà del secondo set in poi, mettendo comunque a segno anche qualche attacco decisivo nel finale di un primo set non ...

