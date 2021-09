LIVE Italia-Usa 1-0, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: rimonta vincente delle azzurre nel primo set, 25-23 (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Giuliani sulle mani del muro da zona 2 Bene a muro le azzurre, che hanno subito un break pesante nella parte centrale del set ma poi si sono rimesse in carreggiata nel finale, facendo leva anche su una Ituma partita un po’ contratta 25-23 Viscioniiiiiiiiiiii!!! Sopra al muro da zona 2: la mette a terra sulla riga e regala all’Italia il primo set!!! 24-23 primo tempo Mendelson 24-22 Itumaaaaaaaaaaaa sulle mani alte del muro da zona 4 23-22 Itumaaaaaaaaaaaa!!! vincente da zona 4 22-22 vincente la diagonale stretta di Murray da zona 4 22-21 Muroooooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-21 vincente la parallela di Viscioni da zona 2 20-21 Mano out di Giuliani da zona 4 19-21 La fast di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Giuliani sulle mani del muro da zona 2 Bene a muro le, che hanno subito un break pesante nella parte centrale del set ma poi si sono rimesse in carreggiata nel finale, facendo leva anche su una Ituma partita un po’ contratta 25-23 Viscioniiiiiiiiiiii!!! Sopra al muro da zona 2: la mette a terra sulla riga e regala all’ilset!!! 24-23tempo Mendelson 24-22 Itumaaaaaaaaaaaa sulle mani alte del muro da zona 4 23-22 Itumaaaaaaaaaaaa!!!da zona 4 22-22la diagonale stretta di Murray da zona 4 22-21 Muroooooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-21la parallela di Viscioni da zona 2 20-21 Mano out di Giuliani da zona 4 19-21 La fast di ...

Advertising

RadioItalia : Pronti ad emozionarvi? Diodato live, chitarra e voce, in una location magica! ? Appuntamento domenica 26 alle 21:00… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - zazoomblog : LIVE Italia-Usa Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: le azzurrine a caccia della finale con la Russia - #Italia-U… - bot_naps : Il famoso down di Arrogant ha crushato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -