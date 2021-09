LIVE Italia-Usa 0-0, Mondiali volley donne U18 in DIRETTA: statunitensi avanti 15-17 nel primo set (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-21 Muroooooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-21 Vincente la parallela di Viscioni da zona 2 20-21 Mano out di Giuliani da zona 4 19-21 La fast di Allick 19-20 Muroooooooooooooo Giulianiiiiiiiiiiiiiii 18-20 Errore al servizio Usa 17-20 Vincente Wucherer da zona 4 17-19 Errore al servizio Usa 16-19 Errore al servizio Italia 16-18 Errore al servizio Usa 15-18 Out l’attacco di Ituma da zona 4 15-17 Vincente l’attacco di Wucherer da zona 4. parziale di 0-5 e time out Italia 15-16 Ace di Mendelson che riporta avanti gli Usa 15-15 Il muro Usa su Ituma che attacca staccata da rete 15-14 Free ball di Allick 15-13 La parallela di Wucherer da zona 4 15-12 Muroooooooooooooooo Itumaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-12 Muroooooooooo Gannaaaaaaaaaaaaaaar 13-12 Ituma!!! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-21 Muroooooooooooooooo Acciarriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-21 Vincente la parallela di Viscioni da zona 2 20-21 Mano out di Giuliani da zona 4 19-21 La fast di Allick 19-20 Muroooooooooooooo Giulianiiiiiiiiiiiiiii 18-20 Errore al servizio Usa 17-20 Vincente Wucherer da zona 4 17-19 Errore al servizio Usa 16-19 Errore al servizio16-18 Errore al servizio Usa 15-18 Out l’attacco di Ituma da zona 4 15-17 Vincente l’attacco di Wucherer da zona 4. parziale di 0-5 e time out15-16 Ace di Mendelson che riportagli Usa 15-15 Il muro Usa su Ituma che attacca staccata da rete 15-14 Free ball di Allick 15-13 La parallela di Wucherer da zona 4 15-12 Muroooooooooooooooo Itumaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-12 Muroooooooooo Gannaaaaaaaaaaaaaaar 13-12 Ituma!!! ...

