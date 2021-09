LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: superato il primo GPM di giornata, UAE in testa al gruppo. (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DI Sicilia 2021 13.54 Distacco del gruppo sceso a 2’00” sotto l’azione della UAE. 13.51 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Emerson Oronte (Rally Cycling), Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Eric Paties Montagner (Work Service Marchiol Vega) e Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior). 13.48 Sempre Joe Dombrowski della UAE in testa al gruppo. 13.44 Corridori in fuga che continuano a spingere dandosi cambi regolari quando manca poco all’inizio della discesa. 13.40 gruppo che sta approfittando del tratto in salita, portandosi a 2’30” dalla fuga. 13.39 70 km all’arrivo. 13.36 Strada che torna a salire, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDI13.54 Distacco delsceso a 2’00” sotto l’azione della UAE. 13.51 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Txomin Juaristi (Euskaltel – Euskadi), Emerson Oronte (Rally Cycling), Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Eric Paties Montagner (Work Service Marchiol Vega) e Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior). 13.48 Sempre Joe Dombrowski della UAE inal. 13.44 Corridori in fuga che continuano a spingere dandosi cambi regolari quando manca poco all’inizio della discesa. 13.40che sta approfittando del tratto in salita, portandosi a 2’30” dalla fuga. 13.39 70 km all’arrivo. 13.36 Strada che torna a salire, ...

