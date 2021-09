LIVE Giro di Sicilia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | Molano favorito | Albanese e Moschetti cercano la rivincita

(Di mercoledì 29 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla nostradella secondadeldi, la Castelvetrano – Palermo di 173 chilometri. Quella odierna è una frazione più dura rispetto a quella di ieri, data la presenza, a metà tracciato, di alcune salite come la Portella della Ginestra. Tuttavia, dato che gli ultimi 70 chilometri sono tutti in discesa e in piano, le ruote veloci avranno un’altra occasione assai ghiotta. Juan Sebastian, trionfatore ieri, è il grande, mentre Vincenzoe Matteosembrano poter essere i rivali più temibili del colombiano. La frazione odierna, che ...

... tant'è che neldi tre anni i Cafè Caracas si ritrovarono ad essere invitati ad aprire un concerto dei Clash in Italia. Non un concerto qualunque, eh, ma il primoin assoluto della band ...Conclusione a, ma intervento stupendo di Pyatov 85' De Zerbi sceglie Marlos per i minuti finali. Esce Alan Patrick 81' Dumfries ammonito per fallo tattico. Inzaghi sostituisce Dimarco con ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Sicilia 2021, la Castelvetrano – Palermo di 173 chi ...In data odierna, la partenza è prevista alle ore 10.30 dall’Area archeologica di Selinunte, dove saranno allineati i ciclisti che affronteranno i 173 chilometri fino a Mondello. Questa seconda tappa è ...