Lione-Brondby Europa League | giovedì 30 settembre | ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Seconda giornata della fase a gironi die ildi Bosz riceve in casa i danesi del. Padroni di casa che vengono dal pareggio contro il Lorient, arrivato al termine di una gara complicata giocata in 10 uomini per oltre 70 minuti a causa dell’espulsione di Emerson. L’avversario era di quelli tosti e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Lione-Brondby (Europa League, giovedì 30 settembre, ore 18:45): formazioni, -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Brondby

Calcio d'Angolo

Vediamo tutti i risultati di ieri: Rangers (Scozia) -(Francia): 0 - 2(Danimarca) - Sparta Praga (Repubblica Ceca): 0 - 0 PSV (Olanda) - Real Sociedad (Spagna): 2 - 2 Monaco (Francia) -...che va in testa al girone A in solitaria a 3 punti;e Sparta Praga hanno infatti pareggiato e si trovano entrambe a un punto in classifica. A zero proprio i Rangers di Gerrard , ...Sports Mole anticipa lo scontro di Europa League di giovedì tra Sparta Prague e Rangers, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. I campioni scozzesi della Premiership Rangers ..."Il Lione ha tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de L'Equipe nell'edizione odierna. Stupenda prestazione.