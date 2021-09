L' infettivologo Andreoni | ' Se si riaprono gli stadi allora anche le dicoteche'

Advertising

globalistIT : - infoitinterno : Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, l’infettivologo Andreoni è d’accordo: “Si può fare” - orizzontescuola : Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, l’infettivologo Andreoni è d’accordo: “Si può fare” - ProDocente : Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, l’infettivologo Andreoni è d’accordo: “Si può fare” -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Andreoni

Globalist.it

"Da quello che si vede in tv non mi pare che negli stadi si rispettino le regole - ha osservato- c'è gente che urla e si abbraccia, una situazione simile si verificherebbe anche in ......Salute Massimo, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). L'...Il primario del Policlinico Tor Vergata di Roma: "Una volta che si è scelta la via della 'depenalizzazione' per gli eventi con il pubblico mi pare paradossale accanirsi solo sulle discoteche".Fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, se viene trovato uno studente positivo viene messa in quarantena tutta la classe. Quarantena ridotta e solo per i compagni di banco, gli esperti si dividono ...