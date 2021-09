Lila, figlia di Kate Moss, si presenta sul palco della Fashion Week con il 'cerotto' per il diabete (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno show firmato per la prima volta Versace by Fendi e Lila, giovane modella figlia di Kate Moss, che ha indossato in passerella il sensore adesivo per la glicemia, il Pod (Point Of Delivery), che in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno show firmato per la prima volta Versace by Fendi e, giovane modi, che ha indossato in passerella il sensore adesivo per la glicemia, il Pod (Point Of Delivery), che in ...

Advertising

globalistIT : - FilippoCarmigna : Kate Moss, la figlia Lila in passerella per Versace con il sensore per il diabete in vista: «Normalizziamo la malat… - infoitcultura : La figlia di Kate Moss Lila sfila con il dispositivo per il diabete, e lancia un messaggio importante - infoitcultura : Lila, la figlia di Kate Moss, in passerella a Milano per Versace con il sensore per il diabete in vista - FilippoCarmigna : Lila, la figlia di Kate Moss, in passerella a Milano per Versace con il sensore per il diabete in vista -