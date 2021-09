Lidl | 60 mln investimento e 200 posti di lavoro in nuova Direzione regionale di Carmagnola TO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Torino, 29 set. (Adnkronos) - Inaugurata a(TO) ladiItalia, catena della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La struttura, realizzata grazie a unsul territorio di oltre 60 milioni di euro, ospita al suo interno gli uffici direzionali e l'undicesimo centro logisticoin Italia. Un progetto di grande rilevanza che, oltre a generare un indotto significativo in Piemonte e in particolare nella provincia di Torino, ha contribuito alla creazione di oltre 200 nuovidiper un organico complessivo di oltre 300 professionisti. La creazione dellastruttura nasce dall'esigenza di...

Advertising

Ansa_Piemonte : Lidl inaugura nuova direzione Piemonte, investimento 60 mln. A Carmagnola, nel torinese, creati più di 200 posti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl mln

Agenzia ANSA

Lavoro, riforma pronta Il nuovo supermercato tutto green diLa costola italiana dell'azienda ... Speranza: oggi superiamo 64 milioni di dosi, Ieri scaricati più di 40di pass Il ministro della ...5,7di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le ... Coldiretti: una catastrofe Altre News Link utili Nuove assunzioni per i supermercati: il colloquio ...Lidl Italia, catena della grande distribuzione organizzata con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, ha inaugurato oggi una nuova Direzione Regionale a Carmagnola, in provincia di ...Inaugurata a Carmagnola (TO) la nuova Direzione regionale di Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La struttura, realizzata grazi ...