Libia | Minniti | “Agire in fretta | Mediterraneo decisivo per il futuro dell’Europa”

In Libia occorre intervenire presto: in una lunga intervista a Die Welt, l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti torna al Memorandum Italia-Libia sui migranti, alla situazione degli sbarchi di allora, e si ferma a riflettere sul ruolo che l'Europa è chiamata a giocare nel Mediterraneo. "Dopo il 2018 – spiega, rispondendo ad una domanda sul nuovo aumento dei flussi migratori – la discussione si è spostata nuovamente sull'Europa e sulla questione della redistribuzione interna. Tuttavia, non sarà possibile trovare un consenso sulla modifica del Trattato di Dublino se la sfida dell'Africa non verrà prima accettata". "Intanto, mentre l'Europa si divideva in Bruxelles, Turchia e Russia sono arrivate in Libia. Si tratta di un cambiamento geopolitico epocale, inimmaginabile. Se qualcuno mi avesse detto nel ..."

