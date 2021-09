Lia Grieco | «La paura di non riuscire a emergere»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Se Lia Grieco, gli occhi grandi e chiari, avesse scelto di ascoltare la voce del mondo, quel mormorio soffuso che ha la pretesa di decidere quali etichette debbano appartenere e a chi, oggi avrebbe accettato di essere una ballerina. «A nove anni, sono entrata al Teatro dell’Opera di Roma. Di lì, all’Accademia Nazionale di Danza, dove mi sono laureata a ventuno anni», racconta l’attrice, che Netflix ha voluto come coprotagonista di Luna Park, disponibile sulla piattaforma dal 30 settembre. «È stato allora, dopo la laurea, che ho cominciato ad avvertire una sorta di inquietudine». Un malessere vago e generalizzato: «Una sensazione che sembrava dirmi “Non è questo il tuo posto”». «Mi sono trasferita in Belgio, avevo bisogno di mettere una distanza fisica tra me e l’identità che mi ero creata. Quando sono tornata in Italia, è stato per iscrivermi ad una scuola di recitazione, la Volonté. Facevo la cameriera per pagarmi i corsi, i miei genitori non erano molto contenti della fine che avevo deciso di far fare ad anni di sacrifici». Ride, e non c’è rancore nei confronti di quell’iniziale incomprensione familiare. «Avevo solo una paura: non riuscire a far sentire la mia voce fra tante. Noi aspiranti attori siamo numerosissimi. Mi chiedevo se sarei mai riuscita ad emergere». La risposta è arrivata con il primo ruolo importante, alla fine di un casting che la Grieco definisce «eterno»: Rosa Gabrielli nella nuova produzione originale Netflix.