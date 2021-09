L’Fdp di Lindner al governo in Germania non deve far paura all’Italia. Tre motivi (Di mercoledì 29 settembre 2021) La paura tutta italiana che i liberali della Fdp in Germania possano bloccare la revisione del quadro di regole fiscali dell’Ue, e che il potenziale arrivo del loro leader Christian Lindner al ministero delle Finanze significhi il ritorno all’austerità per tutti, è fortemente esagerata. Primo, la riforma del Patto di stabilità e crescita sarà molto limitata: le regole probabilmente non cambieranno, ma la Commissione potrà togliere gli investimenti destinati al Green deal dai calcoli sugli sforzi di bilancio che gli stati membri devono realizzare. Secondo, la cultura politica della stabilità è comune a quasi tutta la classe politica tedesca: in campagna elettorale, il candidato della Spd, Olaf Scholz, che è ministro delle Finanze di Angela Merkel, ha detto che il Patto non va riformato perché è già sufficientemente flessibile. Terzo, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Latutta italiana che i liberali della Fdp inpossano bloccare la revisione del quadro di regole fiscali dell’Ue, e che il potenziale arrivo del loro leader Christianal ministero delle Finanze significhi il ritorno all’austerità per tutti, è fortemente esagerata. Primo, la riforma del Patto di stabilità e crescita sarà molto limitata: le regole probabilmente non cambieranno, ma la Commissione potrà togliere gli investimenti destinati al Green deal dai calcoli sugli sforzi di bilancio che gli stati membri devono realizzare. Secondo, la cultura politica della stabilità è comune a quasi tutta la classe politica tedesca: in campagna elettorale, il candidato della Spd, Olaf Scholz, che è ministro delle Finanze di Angela Merkel, ha detto che il Patto non va riformato perché è già sufficientemente flessibile. Terzo, ...

Advertising

CecchiniMc : L'idea che Christian #Lindner (Fdp) sia il nuovo Wolfgang #Schauble e' sbagliata. Come socio minoritario della futu… - SalvatoreMirag7 : @Fata_Turch Si ma per quel che sento, primo e secondo partito sono orientati a tenere l'FDP come prima opzione. Da… - LauraGaravini : @OlafScholz ha reso primo partito una #SPD in difficoltà. Ed è il cancelliere indicato dai tedeschi. #fdp vero ago… - PaoloCappelli8 : Per @ABaerbock centrale in #transizioneecologica resta lo Stato, per @c_lindner bisogna lasciare spazio alle impres… - maic_ceci : @faznet press review: l’editorialista Altenbockum rileva non solo la preferenza di Lindner per una partnership Jama… -