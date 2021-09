L'Europa si dà un piano antiterrorismo perché ha paura dei talebani (Di mercoledì 29 settembre 2021) “C’è il rischio che i talebani mantengano legami stretti con Al Qaeda e permettano ad Al Qaeda (e altri gruppi terroristici) di essere presente e sviluppare le proprie attività in Afghanistan”, bisogna evitare che il paese diventi “porto sicuro per i terroristi”. In Europa l’allerta è massima, scritta nero su bianco nella bozza di un vero e proprio piano anti-terrorismo europeo per l’Afghanistan che Huffpost ha potuto visionare in esclusiva. Il documento oggi è stato discusso dal Comitato permanente dell’Ue per la sicurezza interna (Cosi) e potrebbe essere approvato in una delle prossime riunioni. Al suo interno, 23 raccomandazioni agli Stati membri per tutelare il continente dalle infiltrazioni terroristiche provenienti dall’Afghanistan. Nel mirino, i profughi che bussano alle porte dell’Europa dopo il ritiro delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) “C’è il rischio che imantengano legami stretti con Al Qaeda e permettano ad Al Qaeda (e altri gruppi terroristici) di essere presente e sviluppare le proprie attività in Afghanistan”, bisogna evitare che il paese diventi “porto sicuro per i terroristi”. Inl’allerta è massima, scritta nero su bianco nella bozza di un vero e proprioanti-terrorismo europeo per l’Afghanistan che Huffpost ha potuto visionare in esclusiva. Il documento oggi è stato discusso dal Comitato permanente dell’Ue per la sicurezza interna (Cosi) e potrebbe essere approvato in una delle prossime riunioni. Al suo interno, 23 raccomandazioni agli Stati membri per tutelare il continente dalle infiltrazioni terroristiche provenienti dall’Afghanistan. Nel mirino, i profughi che bussano alle porte dell’dopo il ritiro delle ...

