L’Eredità torna con tre incredibili novità Ecco di cosa si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Finalmente, dopo la conclusione della pausa estiva,ta a fare compagnia all’affezionatissimo pubblico. Sidi una tra le trasmissioni più amate di Rai 1, sia per il ruolo che ormai occupa nei cuori degli spettatori, sia per i giochi proposti. Sotto alla conduzione di Flavio Insinna, sono state introdotte delleche stanno rivoluzionando il longevo programma. In particolare, i cambiamenti degni di nota sono tre.distiamo parlando! Potrebbe interessarti: Tutto quello da sapere per partecipare ai casting deChi è la nuova professoressa? La produzione ha deciso di aggiungere una nuova professoressa al cast de. La ragazza scelta per affiancare Ginevra Pisani è Samira Lui, originaria del ...