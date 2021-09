Legia Varsavia-Leicester City: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tornando all’azione in Europa League dopo due settimane difficili in campionato, il Leicester City domani, giovedì 30 settembre, incontra la capolista del Gruppo C Legia Varsavia. Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime tre partite di Premier League, i Foxes vorranno ottenere la prima vittoria della loro campagna continentale, mentre i loro padroni di casa hanno anche faticato in nazionale, ma hanno ottenuto il massimo dei punti nella serata di apertura. Il calcio di inizio di Legia Varsavia-Leicester City è previsto alle 18:45. Prepartita Legia Varsavia-Leicester City: a che punto sono le due squadre? Leicester City Come è spesso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tornando all’azione in Europa League dopo due settimane difficili in campionato, ildomani, giovedì 30 settembre, incontra la capolista del Gruppo C. Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime tre partite di Premier League, i Foxes vorranno ottenere la prima vittoria della loro campagna continentale, mentre i loro padroni di casa hanno anche faticato in nazionale, ma hanno ottenuto il massimo dei punti nella serata di apertura. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:45. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Come è spesso ...

