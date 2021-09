**Lega: Salvini, 'Giorgetti? Spaccature ipotetiche, la pensiamo allo stesso modo'** (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Mentre i giornali si occupano di ipotetiche Spaccature, noi insieme stiamo cercando di non tornare alla legge Fornero". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Anch'io a proposito dei rapporti con Giancarlo Giorgetti. Con Giorgetti la pensate allo stesso modo sul futuro della Lega? "Assolutamente sì", ha risposto il leader del Carroccio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Mentre i giornali si occupano di, noi insieme stiamo cercando di non tornare alla legge Fornero". Lo ha detto Matteoa Radio Anch'io a proposito dei rapporti con Giancarlo. Conla pensatesul futuro della Lega? "Assolutamente sì", ha risposto il leader del Carroccio.

