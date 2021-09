Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano Spalletti farà riposare alcuni dei suoi uomini per la gara di domani contro loin Europa League. In porta solito ballottaggio tra Ospina e Meret, sulla sinistra Mario Rui è insidiato da Di Lorenzo. Diego Demme è finalmente tornato in campo dopo l’infortunio di luglio nel finale della gara di domenica scorsa contro il Cagliari, potrebbe prendere il posto dal 1? di uno tra Anguissa e Fabian Ruiz. Mertens si accomoderà in panchina. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-3-3): Meret (Ospina); Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.(3-4-3): Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Litvinov, Umyarov, Bakaev, Ayrton; Moses, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria. Foto: Twitter ...