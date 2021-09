Le sfide per Luciano Portolano, nuovo segretario generale della Difesa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà il generale Luciano Portolano a prendere il posto del generale Nicolò Falsaperna alla guida del segretariato generale della Difesa e della direzione nazionale armamenti. A quanto apprende Formiche.net, lo ha deciso, su proposta del ministro Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri, riunitosi a palazzo Chigi sotto la presidenza del premier Mario Draghi. CHI È Luciano Portolano Classe 1960, di Agrigento, generale di corpo d’armate dell’Esercito italiano, Portolano è dal 2019 a capo del Comando operativo di vertice interforze, recentemente passato da “Coi” a “Covi” (con la quarta stella per il suo comandante) per divenire il punto di raccordo di tutte le componenti operative delle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà ila prendere il posto delNicolò Falsaperna alla guida del segretariatodirezione nazionale armamenti. A quanto apprende Formiche.net, lo ha deciso, su proposta del ministro Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri, riunitosi a palazzo Chigi sotto la presidenza del premier Mario Draghi. CHI ÈClasse 1960, di Agrigento,di corpo d’armate dell’Esercito italiano,è dal 2019 a capo del Comando operativo di vertice interforze, recentemente passato da “Coi” a “Covi” (con la quarta stella per il suo comandante) per divenire il punto di raccordo di tutte le componenti operative delle ...

