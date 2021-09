Le Principesse Selassié del GF Vip nei guai, il padre arrestato. Le accuse che gli sarebbero state rivolte (Di mercoledì 29 settembre 2021) guai per le sorelle Selassié, è spuntata un’indiscrezione sul papà che potrebbe metterle in imbarazzo. L’uomo sarebbe stato arrestato. Le Principesse Hailé Selassié sono tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Soprattutto Lulù che da diversi giorni è sotto i riflettori per la sua storia appena nata con Manuel Bortuzzo. arrestato il padre delle Principesse Selassiè Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre delle Principesse Hailé Selassié sarebbe stato arrestato. Sarebbe questa l’indiscrezione bomba che riguarda le tre sorelle tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Lo scoop è stato rilanciato dal ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021)per le sorelle, è spuntata un’indiscrezione sul papà che potrebbe metterle in imbarazzo. L’uomo sarebbe stato. LeHailésono tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. Soprattutto Lulù che da diversi giorni è sotto i riflettori per la sua storia appena nata con Manuel Bortuzzo.ildelleSelassiè Aklile Berhan Makonnen HailédelleHailésarebbe stato. Sarebbe questa l’indiscrezione bomba che riguarda le tre sorelle tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Lo scoop è stato rilanciato dal ...

Advertising

davidemaggio : Scandalo al #GFVip: il padre delle principesse Selassié (che principesse non sono) arrestato per truffa e falsità i… - zazoomblog : Il padre delle Principesse Selassie arrestato per truffa - #padre #delle #Principesse #Selassie - zazoomblog : Gf VIP scandalo per le sorelle Selassié: il padre arrestato «Non sono principesse» - #scandalo #sorelle #Selassié:… - fanpage : Clarissa, Jessica e Lulù Selassié non sarebbero vere principesse #GFvip - robertopontillo : RT @CIAfra73: CHOC! Le tre Principesse Selassié del #GFVIP non sono nobili? Ecco l'indiscrezione clamorosa! -

Ultime Notizie dalla rete : Principesse Selassié Clarissa Selassié 'Flirt con calciatori di Roma, Lazio e Juve'/ 'Fidanzatissima ma?' "Sorelle Selassié non sono principesse"/ Oggi: "Padre arrestato in Svizzera perché?" In merito a questo uomo misterioso col quale si sente ancora fidanzata, ha poi dichiarato: "Sarà lui quindi a ...

Grande Fratello Vip, ecco le principesse Hailé Selassié prima dei ritocchi estetici ( Le principesse Hailé Selassié sono la chiave vincente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dinamiche, pronte alla polemica ma contemporaneamente dolci e sensibili, le gieffine hanno fatto ...

"Sorellenon sono"/ Oggi: "Padre arrestato in Svizzera perché?" In merito a questo uomo misterioso col quale si sente ancora fidanzata, ha poi dichiarato: "Sarà lui quindi a ...LeHailésono la chiave vincente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dinamiche, pronte alla polemica ma contemporaneamente dolci e sensibili, le gieffine hanno fatto ...