Lazio | occhio alla Lokomotiv Mosca | è imbattuta da 10 gare

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA - Vincere per non compromettere il cammino in Europa League. Lacerca punti contro la. I russi, da ieri in Italia, sono comunque squadra tosta. Serie positiva da 10 partite, ...

ROMA - Vincere per non compromettere il cammino in Europa League. Lacerca punti contro la Lokomotiv Mosca. I russi, da ieri in Italia, sono comunque squadra tosta. Serie positiva da 10 partite, terzo posto nella Premier Liga e 1 - 1 alla prima del girone contro ...... e in presa diretta, all'esonero di Diego Lopez , consegnando due giorni dopo la panchina (... La verità è che la sfida di domenica con laè già uno spartiacque decisivo per il destino di ...Insidia russa per i biancocelesti che sono chiamati alla vittoria in Europa League: all'Olimpico servono i tre punti ...